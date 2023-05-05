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Україна
Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle

США забезпечили Україну майже всім необхідним для контрнаступу — Джон Кірбі

США забезпечили Україну майже всім необхідним для контрнаступу — Джон Кірбі
Фото: Getty Images

США забезпечили ЗСУ майже всім необхідним для проведення контрнаступу та приділяють велику увагу забезпеченню України засобами протиповітряної оборони.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Джон Кірбі зазначив, що завдяки американським системам ППО було збито більшість крилатих ракет, які Росія запустила по Україні протягом останніх 48-72 годин.

– Ми приділяємо велику увагу протиповітряній обороні, – зазначив Кірбі.

Зазначається, що США забезпечили Збройні сили України майже всім необхідним для проведення контрнаступу, зокрема бронетехнікою, артилерією, системами ППО, боєприпасами тощо.

– Ми зробили все можливе. Але це не означає, що ми зупинимося, це не означає, що ми завершили все. Ви побачите подальшу підтримку з боку США, – розповів Кірбі.

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Джерело: Fox News
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