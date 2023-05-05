ССО показали, як знищили 10 окупантів на околицях Бахмута

В околицях міста Бахмут окупанти за одну ніч втратили 10 бійців. Про це є йдеться у повідомленні Сил спеціальних операцій ЗС України.

На опублікованому відео продемонстровано роботу бійців ССО та знищення живої сили ворога.

– Привиди працюють. Кожен світанок наближає Перемогу, – йдеться у коментарі до відео.

Фото: Скриншот із відео ССО

Джерело: ССО

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