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Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle

ССО показали, як знищили 10 окупантів на околицях Бахмута

Скріншот з відео ССО

В околицях міста Бахмут окупанти за одну ніч втратили 10 бійців. Про це є йдеться у повідомленні Сил спеціальних операцій ЗС України. 

На опублікованому відео продемонстровано роботу бійців ССО та знищення живої сили ворога.

– Привиди працюють. Кожен світанок наближає Перемогу, – йдеться у коментарі до відео.

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Фото: Скриншот із відео ССО

Джерело: ССО

Війна в Україні
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