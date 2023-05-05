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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Труханов вийшов із СІЗО: за мера Одеси внесли заставу у понад 13 млн грн

Труханов
Фото: УНІАН

Міський голова Одеси Геннадій Труханов вийшов із СІЗО після того, як за нього було внесено заставу у розмірі 13,4 млн грн.

Про це повідомили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП), повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

— Мер Одеси вийшов із СІЗО під заставу в 13,420 млн грн, визначену раніше судом як альтернатива арешту, – зазначили у САП.

У прокуратурі не уточнили, хто саме вніс заставу за Труханова. За інформацією Суспільного, це зробив депутат промерської фракції Довіряй ділам Дмитро Танцюра.

4 травня міського голову Одеси Геннадія Труханова взяли під варту в межах розслідування через справу одеського заводу Краян. Альтернативою визначили понад 13 млн грн.

Труханова та інших осіб звинувачують у заволодінні коштами бюджету на суму понад 92 млн грн у результаті реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу Краян за завищеною удвічі ціною.

Захисник Труханова подав скаргу в Апеляційну палату ВАКС. Дату засідання мають призначити наступного тижня.

Геннадій Труханов, Новини Одеси, Одеса, Суд
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