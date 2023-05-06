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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Україні необхідні гарантії безпеки: Жовква про цілі саміту НАТО у Вільнюсі

Ігор Жовква
Фото: УНІАН

До того, як Україна стане членом НАТО, нашій країні необхідні гарантії безпеки.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

– До того, як Україна стане членом НАТО, Україні необхідні гарантії безпеки. Усі ці питання слід розглянути у Вільнюсі на саміті НАТО 11-12 липня 2023 року. У Вільнюсі ми хочемо, щоб почала формуватися процедура модальності, як Україна увійде в НАТО, як Україна може бути запрошена до НАТО, а це початок процедури, як Україна отримає гарантії безпеки до моменту вступу, так само як це отримала та ж сама Фінляндія.

Після того, як Фінляндія подала заявку, а потім розпочалась процедура вступу, і до моменту, як вони вступили, був останній документ ратифікований Туреччиною, вони мали гарантії безпеки. Не від усіх членів НАТО, від тих, хто до цього зголосилися, – каже він.

При цьому, Жовква зауважив, що гарантії безпеки повинні розпочати свою дію негайно, щойно будуть укладені відповідні документи.

– Те, що зараз Україна отримає на полі бою і цю західну техніку, від систем ППО до артилерії, від танків до бронетехніки, озброєння, відповідно боєприпаси – це також частина гарантій безпеки, – наголосив він.

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Крім того, Жовква зазначив, що гарантії безпеки у вигляді F-16 також будуть.

Війна в Україні, Військова техніка, Винищувач F-16, Винищувачі для України, НАТО, Україна
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