Валентина Чорна, редакторка стрічки
Укрпошта відкрила передзамовлення для нових марок, присвячених Гвардії наступу
Укрпошта відкрила передзамовлення на поштовий набір Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу.
Його буде надіслано з 9 травня.
– Поштовий випуск присвячений захисникам і захисницям України, які боронять священну українську землю, а також тим, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, – повідомили в Укрпошті.
Поштовий блок продовжує випуск Слава Збройним силам України!, презентований Укрпоштою у 2022 році, й містить поштові марки, на яких зображені бійці Нацгвардії, прикордонники, поліція.
До набору входить:
- Блок марок Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу.
- Конверт Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу.
- Картка Державна прикордонна служба України.
- Картка Національна поліція України.
- Картка Національна гвардія України.
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