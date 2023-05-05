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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Укрпошта відкрила передзамовлення для нових марок, присвячених Гвардії наступу

Укрпошта
Фото: Depositphotos

Укрпошта відкрила передзамовлення на поштовий набір Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу.

Його буде надіслано з 9 травня.

– Поштовий випуск присвячений захисникам і захисницям України, які боронять священну українську землю, а також тим, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, – повідомили в Укрпошті.

Поштовий блок продовжує випуск Слава Збройним силам України!, презентований Укрпоштою у 2022 році, й містить поштові марки, на яких зображені бійці Нацгвардії, прикордонники, поліція.

До набору входить:

  • Блок марок Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу.
  • Конверт Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу.
  • Картка Державна прикордонна служба України.
  • Картка Національна поліція України.
  • Картка Національна гвардія України.

укрпошта, марки

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