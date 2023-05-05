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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вас на забій кидають: дружина окупанта про відправлення солдатів РФ на вірну смерть

Російський окупант

Дружина мобілізованого військовослужбовця одного з підрозділів РОВ скаржиться на незадовільне ставлення керівництва до підлеглих, яких відправляють “на забій”.

Про це йдеться у черговому аудіоперехопленні ГУР Міноборони України.

– Вас на забій відправили. Давайте всі мовчати, дійсно, бл*. Вибору немає, та ви не хочете шукати, бл*. Щоб ти розумів, знаєш, що сьогодні мені сказали? У дев’ятку навіть зеків не беруть, а беруть на забій. Нікого там не цінують. Кажуть, у нас у дев’ятку зеків взяли та забули, – волає жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 436-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: ГУР

Армія Росії, Війна в Україні, Розвідка
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