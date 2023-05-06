Все у вогні: РФ обстріляла Бахмут запалювальними снарядами

Росія обстріляла Бахмут Донецької області фосфорними бомбами, які заборонені Женевською конвенцією.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Також оприлюднені відповідні відео, на яких видно, як РФ обстрілює місто фосфорними бомбами.

Довідка. При потраплянні на шкіру людини білий фосфор викликає важкі опіки (термічні й хімічні), обумовлені самим фосфором і його продуктами горіння. Білий фосфор є отруйним, смертельна доза для людини становить 0,05-0,15 г. Білий фосфор добре розчиняється у рідинах організму і при потраплянні всередину швидко всмоктується.

Нагадаємо, що російські загарбники увечері 5 травня обстріляли ракетами С-300 заводи в Слов’янську і Краматорську на Донеччині.

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