Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ми рекомендуємо
Загроза ядерного удару: якими можуть бути наслідки і як врятуватися
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Очільник військової розвідки Естонії озвучив точну дату контрнаступу ЗСУ
Україна
Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle

Є кілька десятків фактів вилучення дітей з сімей українських біженців – Лубінець

Дмитро Лубінець
Фото: УНІАН

Офіс Омбудсмена наразі зафіксував кілька десятків випадків вилучення у європейських країнах українських дітей із сімей біженців.

Про це повідомив Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.

– Такі факти є, ми їх наразі зафіксували кілька десятків. У чому є проблема – у тому, що відповідно до європейського законодавства, офіційний в Україні опікун не є офіційним опікуном на території ЄС, – заявив він.

Уповноважений зазначив що, інша справа, коли деякі країни розуміють, у якій ситуації перебувають українці та не порушують це питання або просто допомагають українцям вижити.

А є ті країни, де у нашої влади є проблеми щодо цього, поінформував Лубінець.

– Скажу так: випадки, на наш погляд, порушення прав громадян України є. І я передусім звертаюся до своїх партнерів-омбудсменів цих країн. Ми навіть окремо опрацювали з однією країною юридичний документ, який дозволяє втручатися у цю ситуацію нашим спільним групам, – сказав омбудсмен.

За його словами, українська сторона домоглася найголовнішого – того, що там перестали фізично забирати дітей із родин українських громадян.

– У нас є деякі факти вже вилучених українських дітей, якими ми зараз займаємося. І ми зараз опрацьовуємо питання, щоб допомогти цим дітям разом із батьками просто повернутися на територію України, – заявив він.

Читайте також
Україна та Нідерланди домовилися створити спецтрибунал проти злочину РФ у Гаазі
Є кілька десятків фактів вилучення дітей з сімей українських біженців – Лубінець

Джерело: Укрінформ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 04.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Є кілька десятків фактів вилучення дітей з сімей українських біженців – Лубінець
Загальна мобілізація 2023: хто підпадає під призов
Є кілька десятків фактів вилучення дітей з сімей українських біженців – Лубінець
Загальна мобілізація 2023: які є види повісток та де їх можуть вручити
Є кілька десятків фактів вилучення дітей з сімей українських біженців – Лубінець
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
Я лежала під двома кусками бетону! Розповіді тих, кому пощастило врятуватись зі зруйнованого будинку в Умані
Є кілька десятків фактів вилучення дітей з сімей українських біженців – Лубінець
ЗСУ на лівобережжі Херсонщини? Експерти розповіли, як там можуть відбуватися бої
війна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (03.05.2023)
Є кілька десятків фактів вилучення дітей з сімей українських біженців – Лубінець
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (03.05.2023)
Є кілька десятків фактів вилучення дітей з сімей українських біженців – Лубінець
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь