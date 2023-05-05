Є кілька десятків фактів вилучення дітей з сімей українських біженців – Лубінець

Офіс Омбудсмена наразі зафіксував кілька десятків випадків вилучення у європейських країнах українських дітей із сімей біженців.

Про це повідомив Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.

– Такі факти є, ми їх наразі зафіксували кілька десятків. У чому є проблема – у тому, що відповідно до європейського законодавства, офіційний в Україні опікун не є офіційним опікуном на території ЄС, – заявив він.

Уповноважений зазначив що, інша справа, коли деякі країни розуміють, у якій ситуації перебувають українці та не порушують це питання або просто допомагають українцям вижити.

А є ті країни, де у нашої влади є проблеми щодо цього, поінформував Лубінець.

– Скажу так: випадки, на наш погляд, порушення прав громадян України є. І я передусім звертаюся до своїх партнерів-омбудсменів цих країн. Ми навіть окремо опрацювали з однією країною юридичний документ, який дозволяє втручатися у цю ситуацію нашим спільним групам, – сказав омбудсмен.

За його словами, українська сторона домоглася найголовнішого – того, що там перестали фізично забирати дітей із родин українських громадян.

– У нас є деякі факти вже вилучених українських дітей, якими ми зараз займаємося. І ми зараз опрацьовуємо питання, щоб допомогти цим дітям разом із батьками просто повернутися на територію України, – заявив він.

Джерело : Укрінформ

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