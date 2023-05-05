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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Заглушення навігації у Москві не завадить українським БпЛА зорієнтуватися в небі – Володимир Яценко

БПЛА безпілотник
Фото: Depositphotos

Заглушення систем GPS і ГЛОНАСС у Москві перед парадом на 9 травня не завадить українським безпілотникам зорієнтуватися в небі, оскільки у столиці РФ є чотири аеропорти із ввімкненою системою навігації.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав розробник БпЛА Довбуш Володимир Яценко.

– “В деревне дураков кипит работа”. У Москві зник сигнал усіх систем супутникової навігації. Московські таксисти в паніці – більшість дуже погано знає місто, бо вони майже всі “не местные”. Хай хтось цим ідіотам розкаже, що в них чотири аеропорти з увімкненою системою навігації, тож є як зорієнтуватися українським БпЛА у ворожому небі, – зауважує Володимир Яценко.

Як повідомлялося раніше, наприкінці березня Володимир Яценко оголосив премію у розмірі 20 млн грн тому розробнику безпілотників, чий БпЛА зможе приземлитися 9 травня під час параду на Червоній площі в Москві.

Через активність дронів 4 травня у столиці Росії почали глушити системи навігації.

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9 Травня, Безпілотники, Москва
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