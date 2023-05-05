Заперечував злочини росіян та ображав ЗСУ: у Харкові затримали іноземного блогера

Служба безпеки України затримала у Харкові іноземного блогера, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та поширював фейки про війну.

Фігурант має громадянство однієї з країн Латинської Америки, але вже кілька років проживає у Харкові.

– Після початку повномасштабного вторгнення блогер одним з перших підтримав російських загарбників та героїзував їхні воєнні злочини. Також він займався дискредитацією вищого військово-політичного керівництва та Сил оборони нашої держави, – повідомили в СБУ.

Навесні минулого року блогер знімав провокативні відео, в яких намагався фіксувати обличчя українських захисників та ображав їх.

Свої “стріми” публікував на двох власних каналах в YouTube і Telegram із загальною аудиторією майже 300 тис. підписників.

– Крім того, у коментарях він заперечував факти російських ракетних ударів по українських містах та масових вбивств рашистами мирних людей. Під час обшуків за адресою проживання фігуранта виявлено мобільні телефони та комп’ютер із доказами незаконної діяльності, – йдеться у повідомленні.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинних дій іноземного блогера.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за чч. 2 і 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, вчинене повторно).

Суд обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Джерело : СБУ

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