Дякуємо ППО – Вілкул про вибухи в Кривому Розі

Уранці 6 травня в Кривому Розі Дніпропетровської області почали лунати вибухи.

На ситуацію в мсті оперативно відреагував керівник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

– У нас все рівно. Дякуємо ППО! – лаконічно прокоментував вибухи в Кривому Розі Олександр Вілкул.

Керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак додав, що в районі Кривого Рогу Повітряне командування Схід знищило ще один ворожий дрон.

– Дякую, хлопці! Тримайте небо над Україною! – написав Сергій Лисак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 437-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Вілкул, Сергій Лисак

Фото: Повітряне командування Схід

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