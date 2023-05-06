Дякуємо ППО – Вілкул про вибухи в Кривому Розі
Уранці 6 травня в Кривому Розі Дніпропетровської області почали лунати вибухи.
На ситуацію в мсті оперативно відреагував керівник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.
– У нас все рівно. Дякуємо ППО! – лаконічно прокоментував вибухи в Кривому Розі Олександр Вілкул.
Керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак додав, що в районі Кривого Рогу Повітряне командування Схід знищило ще один ворожий дрон.
– Дякую, хлопці! Тримайте небо над Україною! – написав Сергій Лисак.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 437-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Олександр Вілкул, Сергій Лисак
Фото: Повітряне командування Схід