Інформація про повну зупинку Запорізької АЕС не відповідає дійсності – Енергоатом

Станом на 6 травня, змін у роботі захопленої окупантами Запорізької атомної електростанції немає.

Про це повідомив Енергоатом.

Зазначається, що станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

– П’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину, – йдеться у повідомленні.

При цьому заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької атомної електростанції не відповідають дійсності.

В Енергоатомі закликали довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 травня, пропагандистські ЗМІ розповсюдили “новину” про повну зупинку всіх енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

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