Інформація про повну зупинку Запорізької АЕС не відповідає дійсності – Енергоатом
Станом на 6 травня, змін у роботі захопленої окупантами Запорізької атомної електростанції немає.
Про це повідомив Енергоатом.
Зазначається, що станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб.
– П’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину, – йдеться у повідомленні.
При цьому заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької атомної електростанції не відповідають дійсності.
В Енергоатомі закликали довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації.
Нагадаємо, що сьогодні, 6 травня, пропагандистські ЗМІ розповсюдили “новину” про повну зупинку всіх енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.