Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Інформація про повну зупинку Запорізької АЕС не відповідає дійсності – Енергоатом

Інформація про повну зупинку Запорізької АЕС не відповідає дійсності – Енергоатом
Фото: Getty Images

Станом на 6 травня, змін у роботі захопленої окупантами Запорізької атомної електростанції немає.

Про це повідомив Енергоатом.

Зазначається, що станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

– П’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину, – йдеться у повідомленні.

При цьому заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької атомної електростанції не відповідають дійсності.

В Енергоатомі закликали довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 травня, пропагандистські ЗМІ розповсюдили “новину” про повну зупинку всіх енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

АЕС, Війна в Україні, Енергоатом, Енергодар, Запорізька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ обстріляла прикордоння Сумської та Чернігівської областей
Інформація про повну зупинку Запорізької АЕС не відповідає дійсності – Енергоатом
Гучно майже щодня: у Севастополі знову лунають вибухи
вибух
Жданов пояснив, чому Росія щодня почала обстрілювати Україну
Ракета
Наразі декілька сотень жінок-військових знаходяться у полоні РФ – Координаційний штаб
Інформація про повну зупинку Запорізької АЕС не відповідає дійсності – Енергоатом
Україна повернула з російського полону 45 захисників Азовсталі
Звільнення військових з полону РФ
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
У Києві відбувся конгрес, присвячений жінкам у сфері безпеки та оборони
Інформація про повну зупинку Запорізької АЕС не відповідає дійсності – Енергоатом
Пошкоджені майже усі будівлі! Хто залишився у Гуляйполі і хто рятує місто
Інформація про повну зупинку Запорізької АЕС не відповідає дійсності – Енергоатом
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
Інформація про повну зупинку Запорізької АЕС не відповідає дійсності – Енергоатом
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (05.05.2023)
Інформація про повну зупинку Запорізької АЕС не відповідає дійсності – Енергоатом
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь