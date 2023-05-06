Не залишилось жодного авто та обладнання: окупанти розграбували підприємства в Енергодарі

В Енергодарі, станом на 5 травня, на території підприємства Електропівденмонтаж-10 не лишилось жодного легкового автомобіля, там розграбовано склад, а також вивезено станкове обладнання.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Крім того, зазначається, що дедалі частіше надходить інформація про низький рівень морально-психологічного стану особового складу противника.

Так, в одному з підрозділів армії РФ у селищі Муліно Нижньогородської області командири відкрито називають підлеглих “гарматним м’ясом”. А військовослужбовці скаржаться на незадовільне медичне забезпечення, а також нестачу засобів індивідуального захисту та екіпірування.

– Близько 50% особового складу не мають можливості оформити платіжні картки, мають побоювання, що у разі їхньої загибелі, їхні кошти не дістануться сім’ям, – додають у Генштабі.

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