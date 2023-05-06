Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Не залишилось жодного авто та обладнання: окупанти розграбували підприємства в Енергодарі

Не залишилось жодного авто та обладнання: окупанти розграбували підприємства в Енергодарі
Фото: УНІАН

В Енергодарі, станом на 5 травня, на території підприємства Електропівденмонтаж-10 не лишилось жодного легкового автомобіля, там розграбовано склад, а також вивезено станкове обладнання.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Крім того, зазначається, що дедалі частіше надходить інформація про низький рівень морально-психологічного стану особового складу противника.

Так, в одному з підрозділів армії РФ у селищі Муліно Нижньогородської області командири відкрито називають підлеглих “гарматним м’ясом”. А військовослужбовці скаржаться на незадовільне медичне забезпечення, а також нестачу засобів індивідуального захисту та екіпірування.

Читайте також
Вас на забій кидають: дружина окупанта про відправлення солдатів РФ на вірну смерть
Російський окупант

– Близько 50% особового складу не мають можливості оформити платіжні картки, мають побоювання, що у разі їхньої загибелі, їхні кошти не дістануться сім’ям, – додають у Генштабі.

Армія Росії, Війна в Україні, Воєнні злочини, Генеральний штаб України, Енергоатом, Пограбування
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ворог активізував роботу БпЛА: ППО України знищила п’ять дронів РФ
Не залишилось жодного авто та обладнання: окупанти розграбували підприємства в Енергодарі
Мер Мелітополя закликав не погоджуватися на “евакуацію”, яку пропонують окупанти
російський окупант
Вдарити може не лише ракетами: чи влаштує Росія масовану атаку по Україні 9 травня
ракетні удари ракета
Інформація про повну зупинку Запорізької АЕС не відповідає дійсності – Енергоатом
Не залишилось жодного авто та обладнання: окупанти розграбували підприємства в Енергодарі
РФ обстріляла прикордоння Сумської та Чернігівської областей
Не залишилось жодного авто та обладнання: окупанти розграбували підприємства в Енергодарі
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
ДНК. Свої: як жінка шукає інформацію про брата у полоні РФ
Не залишилось жодного авто та обладнання: окупанти розграбували підприємства в Енергодарі
У Києві відбувся конгрес, присвячений жінкам у сфері безпеки та оборони
Не залишилось жодного авто та обладнання: окупанти розграбували підприємства в Енергодарі
Пошкоджені майже усі будівлі! Хто залишився у Гуляйполі і хто рятує місто
Не залишилось жодного авто та обладнання: окупанти розграбували підприємства в Енергодарі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
Не залишилось жодного авто та обладнання: окупанти розграбували підприємства в Енергодарі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь