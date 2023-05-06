Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Окупанти повідомили про “зупинку всіх блоків” ЗАЕС. Це може бути підготовкою до провокацій – Федоров

Окупанти на ЗАЕС

Пропагандистські ЗМІ поширюють “новину” про повну зупинку всіх енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, хоча ця інформація не була таємницею ще у січні.

– Колектив Запорізької атомної станції робить все необхідне для забезпечення ядерної безпеки. Підстав для занепокоєння немає. Усі блоки зупинено. Обладнання обслуговується відповідно до всіх необхідних регламентів за суворого контролю норм радіаційної безпеки, – йдеться у повідомленні, підписаному окупаційним “директором Запорізької атомної станції” Юрієм Черничуком.

Водночас виглядає так, що мета публікації – “заспокоїти” паніку, спричинену, вочевидь, виїздом окупантів з Енергодару та території станції, а також пояснити депортацію дітей.

Він запевняє, що рішення “губернатора Запорізької області” Євгена Балицького стосується “тимчасового переміщення деяких категорій громадян і пов’язано насамперед із занепокоєнням психологічним станом дітей”. 

Сім’ям з дітьми пропонується виїхати за межі міста “на короткий час до більш спокійних місць, підготовлених для проживання”. 

– Необхідності евакуації працівників станції та мешканців міста наразі немає. Дотримуйтесь спокою, – переконує окупант.

Тим часом мелітопольський міський голова Іван Федоров переконаний, що це повідомлення може бути частиною підготовки до провокацій на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

 – Рашисти повідомили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС. Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ, – зазначає він.

Федоров звернувся до мешканців окупованих територій з проханням уникати масових скупчень людей та триматися якомога далі від місць перебування окупантів.

Нагадаємо, російська армія окупувала Запорізька АЕС у березні 2022 року. Загарбники розмістили там військовослужбовців та бойову техніку. Свої позиції вони облаштували навіть на реакторах. 

Читайте також
Черговий крок тероризму: окупанти розмістили вибухівку у турбінному енергоблоці ЗАЕС
Окупанти повідомили про “зупинку всіх блоків” ЗАЕС. Це може бути підготовкою до провокацій – Федоров

Фото: Енергоатом

Іван Федоров, АЕС, Війна в Україні, Запорізька область, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Наразі декілька сотень жінок-військових знаходяться у полоні РФ – Координаційний штаб
Окупанти повідомили про “зупинку всіх блоків” ЗАЕС. Це може бути підготовкою до провокацій – Федоров
Підготовка контрнаступу ЗСУ: Залужний провів переговори з Міллі
Залужний і Міллі
Замість боїв за Бахмут – підготовка до контрнаступу ЗСУ: ISW про зміну пріоритетів РФ
Бахмут
ССО показали нові кадри обстрілу Бахмута забороненими фосфорними бомбами
фосфорні бомби
ЗРК Patriot: що відомо про комплекс ППО, який збив ракету Кинджал
Системи ППО Patriot
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
Пошкоджені майже усі будівлі! Хто залишився у Гуляйполі і хто рятує місто
Окупанти повідомили про “зупинку всіх блоків” ЗАЕС. Це може бути підготовкою до провокацій – Федоров
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
Окупанти повідомили про “зупинку всіх блоків” ЗАЕС. Це може бути підготовкою до провокацій – Федоров
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (05.05.2023)
Окупанти повідомили про “зупинку всіх блоків” ЗАЕС. Це може бути підготовкою до провокацій – Федоров
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (05.05.2023)
Окупанти повідомили про “зупинку всіх блоків” ЗАЕС. Це може бути підготовкою до провокацій – Федоров
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь