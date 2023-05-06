Окупанти повідомили про “зупинку всіх блоків” ЗАЕС. Це може бути підготовкою до провокацій – Федоров

Пропагандистські ЗМІ поширюють “новину” про повну зупинку всіх енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, хоча ця інформація не була таємницею ще у січні.

– Колектив Запорізької атомної станції робить все необхідне для забезпечення ядерної безпеки. Підстав для занепокоєння немає. Усі блоки зупинено. Обладнання обслуговується відповідно до всіх необхідних регламентів за суворого контролю норм радіаційної безпеки, – йдеться у повідомленні, підписаному окупаційним “директором Запорізької атомної станції” Юрієм Черничуком.

Водночас виглядає так, що мета публікації – “заспокоїти” паніку, спричинену, вочевидь, виїздом окупантів з Енергодару та території станції, а також пояснити депортацію дітей.

Він запевняє, що рішення “губернатора Запорізької області” Євгена Балицького стосується “тимчасового переміщення деяких категорій громадян і пов’язано насамперед із занепокоєнням психологічним станом дітей”.

Сім’ям з дітьми пропонується виїхати за межі міста “на короткий час до більш спокійних місць, підготовлених для проживання”.

– Необхідності евакуації працівників станції та мешканців міста наразі немає. Дотримуйтесь спокою, – переконує окупант.

Тим часом мелітопольський міський голова Іван Федоров переконаний, що це повідомлення може бути частиною підготовки до провокацій на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

– Рашисти повідомили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС. Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ, – зазначає він.

Федоров звернувся до мешканців окупованих територій з проханням уникати масових скупчень людей та триматися якомога далі від місць перебування окупантів.

Нагадаємо, російська армія окупувала Запорізька АЕС у березні 2022 року. Загарбники розмістили там військовослужбовців та бойову техніку. Свої позиції вони облаштували навіть на реакторах.

Фото: Енергоатом

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