Підготовка контрнаступу ЗСУ: Залужний провів переговори з Міллі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів нові переговори з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.
Про деталі телефонної розмови він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Залужний зазначив, що підтримує сталий діалог із генералом Міллі. Цього разу темою переговорів була підготовка українських військ до контрнаступу та ситуація на фронті.
– Під час телефонної розмови поінформував про обстановку на фронті та підготовку до майбутніх кроків нашої армії задля деокупації української території, – наголосив Залужний.
Він також подякував США за черговий пакет військової допомоги, про який днями оголосив Пентагон.
Генерали домовилися “продовжувати активно взаємодіяти”.
3 травня Сполучені Штати повідомили про виділення нового пакету військової допомоги Україні на $300 млн. До нього увійшли додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS, 155-мм гаубиці та артилерійські снаряди, мінометні міни, авіаційні ракети Hydra-70 та інше озброєння.
Днями координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі запевнив, що США забезпечили ЗСУ майже всім необхідним для проведення контрнаступу.
Джерело: Telegram Валерія Залужного