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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Підготовка контрнаступу ЗСУ: Залужний провів переговори з Міллі

Залужний і Міллі
Фото: Генштаб ЗСУ, Getty Images

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів нові переговори з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Про деталі телефонної розмови він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Залужний зазначив, що підтримує сталий діалог із генералом Міллі. Цього разу темою переговорів була підготовка українських військ до контрнаступу та ситуація на фронті.

– Під час телефонної розмови поінформував про обстановку на фронті та підготовку до майбутніх кроків нашої армії задля деокупації української території, – наголосив Залужний.

Він також подякував США за черговий пакет військової допомоги, про який днями оголосив Пентагон.

Генерали домовилися “продовжувати активно взаємодіяти”.

3 травня Сполучені Штати повідомили про виділення нового пакету військової допомоги Україні на $300 млн. До нього увійшли додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS, 155-мм гаубиці та артилерійські снаряди, мінометні міни, авіаційні ракети Hydra-70 та інше озброєння.

Днями координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі запевнив, що США забезпечили ЗСУ майже всім необхідним для проведення контрнаступу.

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Джерело: Telegram Валерія Залужного

Війна в Україні, Валерій Залужний, ЗСУ, Марк Міллі, Україна-США
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