Резніков розповів, що особисто для нього перемога України

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю Дмитру Комарову розповів, що для нього є перемога.

– Для мене перемога – це, коли ми з вами домовимось про якийсь черговий проєкт ваш, а я буду вас супроводжувати в ньому як вільна людина, і вилітати ми будемо з вами з Борисполя. Це буде означати – настільки безпечно стало в Україні, вона перемогла і міжнародна авіакомпанія відкрила рейси з Борисполя, – сказав він.

Резніков зауважив, що юридичне оформлення перемоги тривати не один день.

– Я переконаний що воно буде за участю партнерів, слово капітуляція, воно мені дуже подобається. Я його дуже люблю, – сказав Резніков.

При цьому він нагадав про телефонний дзвінок від міністра оборони РФ Сергія Шойгу напередодні війни. Резніков зауважив, що тоді Україні пропонували капітуляцію.

– Він дуже нульово це говорив, він каже я виконую прохання, я посередник, я передаю вам сигнал від міністра Шойгу, що вони готові прийняти вашу капітуляцію… І я, звісно, не маючи ні часу, ні можливості порадитися, відказав, що я готовий прийняти капітуляцію Росії, передайте це, – зазначив він.

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