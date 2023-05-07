Роками вчаться і то, он скільки перебили: окупант жаліється на відсутність спеціалістів на фронті – ГУР

Військовослужбовець РФ скаржиться матері на відсутність спеціалістів на бойових позиціях і формування штурмових загонів із числа мобілізованих, а також розповідає про чутки про подальшу долю “СВО”.

Це випливає з нового аудіоперехоплення Головного управління розвідки Міноборони України.

Окупант розповідає, що їх укотре обіцяють повернути додому, однак при цьому раніше командування РФ обманювало мобілізованих.

– Нам уже говорили тоді теж – спочатку додому їдете, а потім хотіли на “передок” відправити, – каже він.

При цьому мати окупанта прямо називає свого сина живою мішенню, поки він воює проти України.

Росіянин також скаржиться, що його хочуть перевести в бойовий підрозділ Шторм, однак він не хоче підписувати жодних документів. При цьому мати окупанта каже, що штурмові бригади росіян, напевно, мають спеціалістів і необхідне обладнання в розпорядженні.

– Спеців-то не залишилося, нікого нормальних! Перебили всіх давно. Якщо в Росію вивезуть, я додому приїду, я втечу, – каже він.

Однак мати відмовляє окупанта від того, щоб він повертався додому. При цьому вона бідкається, що війна, ймовірно, надовго.

– Він же, бачиш, Путін, зараз переробить на цей – “КТО” – контртерористична операція буде, напевно. А в контртерористичній операції мобілізовані не присутні, – розповідає російський військовослужбовець.

Мати росіянина скаржиться, що мобілізовані не відповідають рівню підготовки, який є в контрактників, оскільки “мобілізовані за 3 місяці не стали спецами”.

– Люди роками навчаються і то, он, скільки перебили, – нарікає вона.

На що окупант погоджується і каже, що є його співвітчизники, які і п’яти хвилин на фронті не живуть.

– Тільки приїхав і вже “готовий”. Усе, додому поїхав, – каже він.

В іншому перехопленні, опублікованому ГУР раніше, дружина мобілізованого окупанта скаржиться на жахливе ставлення військового командування до підлеглих, яких відправляють “на забій”.

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