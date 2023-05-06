Російський генерал був шокований: Резніков розповів деталі Харківського контрнаступу

Реалізація Харківського контрнаступу стала можливою завдяки страху російських військових перед командуванням та системі “Очі”.

Про це в фільмі Дмитра Комарова Рік за кадром розповів очільник Міноборони України Олексій Резніков.

За словами міністра оборони України, це був ще один приклад нашої підготовки: до операції, планування і, відповідно, реалізація.

– Ми використовували систему “Очі”. Зараз вже можна сказати про такий проект. Це не те щоб секрет, просто ми його не оголошували, – каже він.

За його словами, Україна має систему, в якій є оператор, що має контакт іншими та координують дії військових на землі.

– Зараз у нас в повітрі більше тисячі операторів різних типів дронів від маленьких простих до великих серйозних. Онлайн, постійне спостереження і підрозділи це бачать. Це не тільки командування бачить, але й артилеристи. Тому, завдяки нашій домінації в повітрі “очами”, різних підрозділів, командування теж це бачило, і ми бачили, як і що відбувається. Тому наші хлопці рухались вперед. А ось росіяни не доповідають своєму начальству, коли в них іде втрата території. Вони до двох днів тримають доповідь “наверх”, щоб їм не прилетіло, – пояснив Резніков.

Міністр оборони каже, що коли російський генерал, який відповідає за логістику, думаючи, що він перебуває у глибокому тилу, за 60 км від лінії фронту, їде з колоною техніки, і його зустрічають українські військові та беруть цю колону в полон – російський генерал шокований.

– Бо в нього навіть в голову не могло прийти, що українці вже будуть, в їх розумінні, в глибокому тилу. Коли наші десантники, якщо правильно пам’ятаю, з 80-ї бригади, на австралійських Bushmaster, вийшли на річку Оскіл, що в Куп’янську. Ну, це просто! Я подивився на карті: Красавчики, – розповів міністр.

Олексій Резніков каже, що тоді попросив записати англійською мовою звернення та відправив колезі з Австралії, в якому сказав “Бачиш, не даремно (бронемашини Bushmaster, – Ред.) передавав. Давай ще!”

Міністр Резніков також відзначив, що успіх контрнаступу — це майстерність українських військових.

– Тому це планування нашого командування, правильне, грамотне та продумане застосування всіх сил, обізнаність того, що відбувається. Тому дуже важливо розвивати український БпЛА-сектор, – сказав він.

Раніше, у документальному фільмі Харківський контрнаступ. Земля. були оприлюднені деталі успіху українського наступу на Харківщині. Факти ICTV розповідали про них у матеріалі.

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