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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ще 560 знищених окупантів: нові дані Генштабу ЗСУ про втрати РФ

Знищена техніка Росії

Українські захисники протягом минулої доби ліквідували ще понад пів тисячі російських окупантів.

На 437-му добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули 193 770.

Втрати РФ на 6 травня 2023

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 193 770 (+560) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 3 717 (+7) од.,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 7 238 (+14) од.,
  • артилерійських систем / artillery systems – 2 992 (+14) од.,
  • РСЗВ / MLRS – 552 (+2) од,
  • засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 306 (+2) од.,
  • літаків / aircraft – 308 (+0) од.,
  • гелікоптерів / helicopters – 294 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2 554 (+14) од.,
  • крилатих ракет / cruise missiles ‒ 947 (+0) од.,
  • кораблів /катерів / warships / boats ‒ 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5 936 (+20) од.,
  • спеціальної техніки / special equipment ‒ 375 (+2) од.

Війна в Україні
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