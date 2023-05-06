Ще 560 знищених окупантів: нові дані Генштабу ЗСУ про втрати РФ

Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

3 Травня, 14:00

•