Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Ще 560 знищених окупантів: нові дані Генштабу ЗСУ про втрати РФ
Українські захисники протягом минулої доби ліквідували ще понад пів тисячі російських окупантів.
На 437-му добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули 193 770.
Втрати РФ на 6 травня 2023
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 193 770 (+560) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 3 717 (+7) од.,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 7 238 (+14) од.,
- артилерійських систем / artillery systems – 2 992 (+14) од.,
- РСЗВ / MLRS – 552 (+2) од,
- засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 306 (+2) од.,
- літаків / aircraft – 308 (+0) од.,
- гелікоптерів / helicopters – 294 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2 554 (+14) од.,
- крилатих ракет / cruise missiles ‒ 947 (+0) од.,
- кораблів /катерів / warships / boats ‒ 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5 936 (+20) од.,
- спеціальної техніки / special equipment ‒ 375 (+2) од.
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