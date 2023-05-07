Потребує перевіркиІлля Нежигай, редактор стрічки
У Сумській області пролунали вибухи під час тривоги
У Шосткинському районі Сумської області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-спільноти.
Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.
Портали, що відстежують активність ворога у небі, повідомляли, що на зліт в РФ пішли стратегічні бомбардувальники Ту-22м3, які можуть нести надзвукові ракети.
Наразі представники влади чи військові не коментували інформацію про вибухи.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.