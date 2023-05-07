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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Сумській області пролунали вибухи під час тривоги

У Сумській області пролунали вибухи під час тривоги
Фото: Depositphotos

У Шосткинському районі Сумської області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-спільноти.

Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Портали, що відстежують активність ворога у небі, повідомляли, що на зліт в РФ пішли стратегічні бомбардувальники Ту-22м3, які можуть нести надзвукові ракети.

Наразі представники влади чи військові не коментували інформацію про вибухи.

Вибух, Сумська область
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