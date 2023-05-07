У Сумській області пролунали вибухи під час тривоги

У Шосткинському районі Сумської області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-спільноти.

Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Портали, що відстежують активність ворога у небі, повідомляли, що на зліт в РФ пішли стратегічні бомбардувальники Ту-22м3, які можуть нести надзвукові ракети.

Наразі представники влади чи військові не коментували інформацію про вибухи.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.