Ворог активізував роботу БпЛА: ППО України знищила п’ять дронів РФ

Українська протиповітряна оборона знищила п’ять дронів, випущених Росією 6 травня.

Про це повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук.

За його даними, українські захисники знищили п’ять ворожих безпілотників.

– Ворог активізував роботу БпЛА різних типів по всій лінії фронту. Протягом дня 6-го травня силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено п’ять ворожих безпілотників: чотири – оперативно-тактичного рівня та один ударний БпЛА типу Ланцет, – повідомив він.

Нагадаємо, 6 травня окупанти знову обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Російська Федерація збільшила кількість атак безпілотниками та ракетами по Україні, бо хоче за будь-яку ціну заморозити війну.

Перед цим, в ніч проти 6 травня російські війська атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками.

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