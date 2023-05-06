Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ворог активізував роботу БпЛА: ППО України знищила п’ять дронів РФ

Ворог активізував роботу БпЛА: ППО України знищила п’ять дронів РФ
Фото: Getty Images

Українська протиповітряна оборона знищила п’ять дронів, випущених Росією 6 травня.

Про це повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук.

За його даними, українські захисники знищили п’ять ворожих безпілотників.

– Ворог активізував роботу БпЛА різних типів по всій лінії фронту. Протягом дня 6-го травня силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено п’ять ворожих безпілотників: чотири – оперативно-тактичного рівня та один ударний БпЛА типу Ланцет, – повідомив він.

Нагадаємо, 6 травня окупанти знову обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Російська Федерація збільшила кількість атак безпілотниками та ракетами по Україні, бо хоче за будь-яку ціну заморозити війну.

Перед цим, в ніч проти 6 травня російські війська атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками.

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, ЗСУ, Повітряні сили України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Не залишилось жодного авто та обладнання: окупанти розграбували підприємства в Енергодарі
Ворог активізував роботу БпЛА: ППО України знищила п’ять дронів РФ
Мер Мелітополя закликав не погоджуватися на “евакуацію”, яку пропонують окупанти
російський окупант
Вдарити може не лише ракетами: чи влаштує Росія масовану атаку по Україні 9 травня
ракетні удари ракета
Інформація про повну зупинку Запорізької АЕС не відповідає дійсності – Енергоатом
Ворог активізував роботу БпЛА: ППО України знищила п’ять дронів РФ
РФ обстріляла прикордоння Сумської та Чернігівської областей
Ворог активізував роботу БпЛА: ППО України знищила п’ять дронів РФ
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
ДНК. Свої: як жінка шукає інформацію про брата у полоні РФ
Ворог активізував роботу БпЛА: ППО України знищила п’ять дронів РФ
У Києві відбувся конгрес, присвячений жінкам у сфері безпеки та оборони
Ворог активізував роботу БпЛА: ППО України знищила п’ять дронів РФ
Пошкоджені майже усі будівлі! Хто залишився у Гуляйполі і хто рятує місто
Ворог активізував роботу БпЛА: ППО України знищила п’ять дронів РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
Ворог активізував роботу БпЛА: ППО України знищила п’ять дронів РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь