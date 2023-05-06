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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Заборона імпорту зерна до Молдови: у Мінагрополітиці дали відповідь

Зерно, збір урожаю
Фото: УНІАН

Молдова офіційно попередила Україну про намір заборонити імпорт української агропродукції, при цьому пообіцяла зберегти транзит через свою територію.

Відповідну інформацію глава молдовського відомства Володимир Боля надав міністру агропромисловості України Миколу Сольському під час зустрічі, повідомляє Міністерство сільського господарства Молдови.

– Віце-прем’єр-міністр Володимир Боля повідомив про намір Республіки Молдова приєднатися до рішення ЄС про введення тимчасового заходу щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, походженням з України, зі збереженням транзиту через територію країни, – йдеться у повідомленні.

Крім того, у відомстві Молдови розкрили причини такого рішення, яка полягає у перенасиченні складів залишками зерна. Натомість місцеві фермери турбуються про наявність місця для нового врожаю.

Також ситуація ускладнюється тим, що внутрішній експорт агропродукції всередині країни знизився, зросли логістичні витрати і обвалилися ціни на міжнародних біржах.

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Водночас Боля наголосив, що Молдова відкрита для обговорення подальших кроків щодо вирішення проблем аграріїв обох народів і готова до конструктивного діалогу.

При цьому Україна не погоджується з рішенням Молдови про обмеження імпорту українських зернових та олійних, переговори продовжаться.

– Микола Сольський висловив незгоду з подібним рішенням з боку Молдови. Він також наголосив, що незрозумілі підстави для такого рішення, оскільки Україна не імпортує ці культури до Республіки Молдова, – йдеться у повідомленні Мінагрополітики.

Імпорт, Експорт, Зерно, Міністерство агрополітики, Молдова, Україна
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