Бояться удару ЗСУ: окупанти пояснили, чому перекривали рух Керченським мостом
6 травня окупанти перекривали рух Керченським мостом через ракетну небезпеку. З місця евакуювали 10 співробітників ДПС та сотню співробітників стаціонарного оглядового комплексу мінтрансу РФ.
Про це повідомляє Тelegram-канал ASTRA.
Населення про загрозу не сповіщали, офіційно окупанти заявили, що рух мостом призупинили “з технічних причин”.
– Рух Кримським мостом припинено з технічних причин і відновиться найближчим часом. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Поромна переправа працює у звичайному режимі, – заявив так званий “міністр транспорту Криму” Микола Лукашенко.
Рух на мосту було припинено з 8:20 до 9:35 ранку.
Як з’ясувала ASTRA, рішення про зупинення руху на Керченському мосту ухвалили на основі повідомлення від координаційного центру ВНГ, в якому йшлося про ракетну небезпеку. Після цього зі стаціонарного поста ДПС “Тамань” евакуювали 10 співробітників ДПС ОМВС у Темрюкському районі та ще 106 співробітників оглядового радіотехнічного комплексу Мінтрансу РФ.
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв