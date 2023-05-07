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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Бояться удару ЗСУ: окупанти пояснили, чому перекривали рух Керченським мостом

Керченський міст, Кримський міст
Фото: Getty Images

6 травня окупанти перекривали рух Керченським мостом через ракетну небезпеку. З місця евакуювали 10 співробітників ДПС та сотню співробітників стаціонарного оглядового комплексу мінтрансу РФ.

Про це повідомляє Тelegram-канал ASTRA.

Населення про загрозу не сповіщали, офіційно окупанти заявили, що рух мостом призупинили “з технічних причин”.

– Рух Кримським мостом припинено з технічних причин і відновиться найближчим часом. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Поромна переправа працює у звичайному режимі, – заявив так званий “міністр транспорту Криму” Микола Лукашенко.

Рух на мосту було припинено з 8:20 до 9:35 ранку.

Як з’ясувала ASTRA, рішення про зупинення руху на Керченському мосту ухвалили на основі повідомлення від координаційного центру ВНГ, в якому йшлося про ракетну небезпеку. Після цього зі стаціонарного поста ДПС “Тамань” евакуювали 10 співробітників ДПС ОМВС у Темрюкському районі та ще 106 співробітників оглядового радіотехнічного комплексу Мінтрансу РФ.

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Керченський міст, Крим
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