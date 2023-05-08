На Одещині здійнялась пожежа після вибуху
Ввечері 7 травня в Одесі та області пролунали вибухи.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив, що відбулась ворожа ракетна атака.
– Видихніть. Всі інші подробиці – пізніше, – йдеться у повідомленні.
Оновлено 23:55. На Одещині здійнялась пожежа після вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Оновлено 23:45. В області оголосили відбій повітряної тривоги, небезпека тривога 41 хвилину.
Деякі Telegram-канали пишуть про прильоти в Одесі, проте цьому немає підтвердження.
Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що ворог запустив два залпи ракет у напрямку Одещини.
Своєю чергою речник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав жителів не знімати роботу української протиповітряної оборони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 438-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв