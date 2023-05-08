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Валентина Чорна, редакторка стрічки

На Одещині здійнялась пожежа після вибуху

На Одещині здійнялась пожежа після вибуху
Фото: Depositphotos

Ввечері 7 травня в Одесі та області пролунали вибухи.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив, що відбулась ворожа ракетна атака.

– Видихніть. Всі інші подробиці – пізніше, – йдеться у повідомленні.

Оновлено 23:55. На Одещині здійнялась пожежа після вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Оновлено 23:45. В області оголосили відбій повітряної тривоги, небезпека тривога 41 хвилину.

Деякі Telegram-канали пишуть про прильоти в Одесі, проте цьому немає підтвердження.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що ворог запустив два залпи ракет у напрямку Одещини.

Своєю чергою речник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав жителів не знімати роботу української протиповітряної оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 438-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Одеса, Одеська область, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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