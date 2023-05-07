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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Напередодні 9 травня на нас чекає загострення – пресофіцер 112 бригади ТрО

Напередодні 9 травня на нас чекає загострення – пресофіцер 112 бригади ТрО
Фото: Getty Images

Росіяни хочуть крові і страждань українців, тому окупанти, напередодні святкування 9 травня в Росії, можуть влаштувати масовані удари ракетами і дронами по містах України.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив пресофіцер 112 бригади ТрО Збройних сил України Андрій Ковальов.

– Напередодні 9 травня на нас чекає загострення. Тому що, момент, коли в Росії свято “побєдобєсія”, вони хочуть отримати хоча б якийсь проміжний результат. Їм потрібна картинка страждань і смертей в Україні. Тільки цим Путін може хоч якось задовольнити оту жагу крові, яку хоче його електорат, – сказав він.

Ковальов попередив українців, що ці дні можуть бути “дуже непростими”.

Пресофіцер 112 бригади ТрО додав, що заяви ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина про “вихід із Бахмута” – є фейком та брехнею, оскільки “це будуть складні дні ракетних атак, атак Shahed”, тому що “Росія хоче влаштувати в Україні криваве шоу”.

Раніше речник східного угруповання військ Сергій Череватий також заявив, що заяви Пригожина про виведення вагнерівців з Бахмуту та снарядний голод, про який казав ватажок вагнерівців, є блефом, оскільки щоденно росіяни запускають по позиціях Сил оборони близько 20 тис. снарядів.

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9 Травня, Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія, Росія
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