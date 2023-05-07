Нині Росія не має жодного потенціалу для серйозного наступу – Буданов

Російські окупанти зараз не мають потенціалу для ще одного масштабного наступу, але здатні проводити серйозні оборонні операції.

Про це начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав в інтерв’ю Yahoo News.

— На сьогоднішній день Росія не має жодного військового, економічного чи політичного потенціалу, щоб здійснити ще одну спробу серйозного наступу в будь-якій точці України, – сказав він.

Однак він додав, що Росія цілком здатна вести серйозні оборонні операції. За його словами, це проблема, з якою Україні доведеться зіткнутися.

Буданов вважає, що запаси ракет у Росії вичерпуються і майже до межі. Він наголосив, що росіяни намагаються накопичити певні запаси і тримати їх напоготові для того, щоб спробувати зірвати український контрнаступ, але підкреслив, що РФ звела свої запаси майже до нуля.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться в найближчі тижні, а успіх української армії на полі бою може наблизити переговори, спрямовані на побудову справедливого миру.

Джерело: Yahoo News

Фото: ГУР

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