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В Україні готують постанову про заборону молдовського імпорту

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Фото: Pixabay

У відповідь на плани Молдови заборонити українську агропродукцію в уряді готують постанову про обмеження молдовського імпорту.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка кореспонденту Європейської правди.

– Ми повідомили Кишинів – будь-яке обмеження з боку Молдови буде вважатися вкрай недружнім кроком і потягне за собою невідкладну заборону всього імпорту з Молдови, – сказав він.

За його словами, введення такої заборони вже погоджено та запущено у підготовку.

Раніше Молдова офіційно попередила Україну про намір заборонити імпорт української агропродукції, водночас пообіцяла зберегти транзит через свою територію.

Україна не погоджується з рішенням Молдови про обмеження імпорту українських зернових та олійних, переговори продовжаться.

Раніше Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Обмеження триватимуть з 2 травня до 5 червня.

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Джерело: Європейська правда

Імпорт, Війна в Україні, Зерно, Молдова, Україна
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