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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Біль та трагедія українського народу. Як відзначати День пам‘яті та примирення

Біль та трагедія українського народу. Як відзначати День пам‘яті та примирення
Фото: Depositphotos

8 травня в Україні відзначають День памʼяті та примирення. Цього дня українці вшановують тих, хто у Другій світовій боровся з нацизмом, а також усіх жертв тієї війни.

Україна поступово впроваджує традицію відзначати День памʼяті та примирення 8 травня з 2015 року.

Що варто робити цього дня і  як змінилося значення 8 травня для українців після початку повномасштабного вторгнення РФ – у матеріалі Фактів ICTV.

За словами українського історика Михайла Жирохова, у День пам’яті та примирення варто акцентувати увагу на стражданнях і втратах, які принесла війна.

– Цього дня 8 травня потрібно займатися не героїзацією, а більше меморіалізацією, тобто згадати тих українців, які воювали і на боці західних союзників, і на боці радянської армії, і який внесок саме Україна й українці зробили в загальну перемогу над німецькими нацистами, – каже експерт.

Варто пам’ятати, що Україна на той час не мала власної держави, тому її громадяни були змушені служити або окупантам, або в імперській армії, зауважує Жирохов.

Окрім того, експерт наголошує, що цього дня варто згадувати і трагедії цивільного населення, які принесла війна на територію України. Наприклад, Корюківка та Бабин Яр.

З 2014 року символом памʼяті про Другу світову війну в Україні є червоний мак. В Українському інституті національної памʼяті заохочують використовувати “мак памʼяті” під час меморіальних заходів. Окрім того, мак є символом пам’яті жертв усіх військових та цивільних збройних конфліктів, починаючи із 1914 року. 

Відзначати День памʼяті та примирення 8 травня – європейська традиція. Окрім того, у Європі 8 травня також відзначають офіційну дату перемоги над нацизмом.

Історик Михайло Жирохов вважає, що Україні потрібно переходити на європейський формат, однак з українською специфікою, оскільки для Європи Друга світова менш важлива, ніж Перша.

За його словами, якщо буде відповідна ініціатива держави і вплив суспільства, тоді можна буде говорити про те, що через якийсь час ми перейдемо до європейських норм пам’яті про Другу світову війну.

Ставлення українців до 8 травня 

Згідно з опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології у січні 2023 року, повномасштабне вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року вплинуло й на ставлення народу до памʼяті про Другу світову.

Так, 62% українців підтримують відзначення саме Дня памʼяті та примирення 8 травня. Підтримка відзначення 9 травня як Дня перемоги над нацизмом скоротилася до 22%. 

Також 62% вважають, що необхідно вшановувати всіх, хто загинув чи постраждав у Другій світовій війні. Абсолютна більшість – 85% — вважають Радянський Союз відповідальним та співпричетним до розв’язання Другої світової війни.

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День пам'яті та примирення

День пам'яті та примирення, Друга світова війна, Україна
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