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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Чому Україні не хотіли постачати зброю одразу після вторгнення – пояснив заступник міністра оборони

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

На ранніх етапах повномасштабної війни західні союзники та комерційні оборонні компанії не хотіли постачати зброю Україні без повної передоплати, адже вони вважали, що Київ не протримається у боротьбі проти Росії достатньо довго.

Про це в інтерв’ю британському виданню Independent заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

– Небагато країн у світі вірили, що Україна зможе витримати цю війну, – розповів він.

Однак зараз українські війська вже проходять тренування на танках Challenger, які надіслала Велика Британія, а також M1A2 Abrams, Bradleys з Вашингтона, нових та відремонтованих танках Leopard від європейських союзників. Також українські збройні сили продовжують отримувати снаряди та безпілотники.

– Ми продемонстрували нашу мужність іншим: що ми надійні, серйозні і готові захищати нашу країну всіма можливими способами, – сказав Гаврилов.

Заступник міністра оборони також ще раз закликав союзників надати Україні сучасні винищувачі – наприклад, F-16. За його словами, немає іншого способу зупинити російську авіацію, що завдає ударів з глибокого тилу території Російської Федерації.

– Нам потрібно щось більш потужне (ніж наземні засоби протиповітряної оборони, – Ред.), з можливістю далекобійного удару – аби збивати російські літаки на відстані понад 100 км, – заявив він. – І ми наполягаємо на тому, щоб вони (винищувачі, – Ред.) були надіслані нам якомога швидше, тому що йдеться про (порятунок, – Ред.) життів цивільного населення.

Гаврилов не розкриває деталі та терміни майбутнього контрнаступу, але він впевнений: Україна виграє війну і обов’язково деокупує Крим.

– Можу тільки сказати, що ми робимо все можливе, щоб якомога швидше закінчити війну, – сказав він. – Я дуже хотів би, щоб 2023 рік став роком перемоги.

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Джерело: The Independent

Війна в Україні, Винищувачі для України, ЗСУ, Міноборони України, Російська агресія, Танки для України
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