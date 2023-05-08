Не лише технічний збій: експерт назвав можливі причини інциденту з Bayraktar над Києвом

Причиною інциденту з ударним безпілотником Bayraktar TB2, який втратив керування та був збитий над Києвом 4 травня, міг стати не лише технічний збій.

Про це повідомив авіаційний експерт Валерій Романенко в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, однією з причин дійсно міг бути збій апаратури на борту БпЛА. Експерт пояснив, що в радіоелектроніці зазвичай є два типи дефектів: наявність контакту там, де він не потрібен, і його відсутність там, де він потрібен.

– Що це означає? Це збій апаратури на борту, – зазначив Романенко.

Експерт спростував припущення, що на рух безпілотника могли якимось чином вплинути російські окупанти. За словами Романенка, Bayraktar – це “технічно складний виріб”, який має запас міцності. На ньому встановлено антени, які не реагують на звичайні радіоперешкоди.

Водночас Романенко не виключив, що безпілотник міг потрапити “під інтенсивне опромінювання”, пов’язане з роботою системи ППО Patriot.

Адже пізно ввечері 4 травня РФ знову здійснила повітряну атаку на Київ. Тоді зенітно-ракетний комплекс Patriot вперше збив російську гіперзвукову аеробалістичну ракету Кинджал у небі над Київщиною.

– Другий варіант, чому Bayraktar втратив управління, це він міг потрапити під інтенсивне опромінювання. Не секрет, що в нас уже працює Patriot над Києвом. Якщо він потрапив не в той час і не в те місце, йому могло перепасти таке серйозне опромінювання, – наголосив Романенко.

Експерт додав, що різні українські науково-дослідні інституції, які розробляють зброю, “зосереджені в основному біля столиці”. У зв’язку з цим він не виключив і якихось випробувань, під час яких безпілотник потрапив не в ту зону.

– Могли бути якісь випробування, в нас є полігони практично поряд із Києвом. Чи такий випадок, що він просто потрапив у зону, – вважає Романенко.

Як відомо, увечері 4 травня над Києвом було знищено ударний безпілотник Bayraktar TB2, який втратив керування під час планового польоту. Внаслідок падіння уламків БпЛА жертв і постраждалих не було.

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