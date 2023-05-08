Не лише технічний збій: експерт назвав можливі причини інциденту з Bayraktar над Києвом
Причиною інциденту з ударним безпілотником Bayraktar TB2, який втратив керування та був збитий над Києвом 4 травня, міг стати не лише технічний збій.
Про це повідомив авіаційний експерт Валерій Романенко в ефірі телемарафону Єдині новини.
За його словами, однією з причин дійсно міг бути збій апаратури на борту БпЛА. Експерт пояснив, що в радіоелектроніці зазвичай є два типи дефектів: наявність контакту там, де він не потрібен, і його відсутність там, де він потрібен.
– Що це означає? Це збій апаратури на борту, – зазначив Романенко.
Експерт спростував припущення, що на рух безпілотника могли якимось чином вплинути російські окупанти. За словами Романенка, Bayraktar – це “технічно складний виріб”, який має запас міцності. На ньому встановлено антени, які не реагують на звичайні радіоперешкоди.
Водночас Романенко не виключив, що безпілотник міг потрапити “під інтенсивне опромінювання”, пов’язане з роботою системи ППО Patriot.
Адже пізно ввечері 4 травня РФ знову здійснила повітряну атаку на Київ. Тоді зенітно-ракетний комплекс Patriot вперше збив російську гіперзвукову аеробалістичну ракету Кинджал у небі над Київщиною.
– Другий варіант, чому Bayraktar втратив управління, це він міг потрапити під інтенсивне опромінювання. Не секрет, що в нас уже працює Patriot над Києвом. Якщо він потрапив не в той час і не в те місце, йому могло перепасти таке серйозне опромінювання, – наголосив Романенко.
Експерт додав, що різні українські науково-дослідні інституції, які розробляють зброю, “зосереджені в основному біля столиці”. У зв’язку з цим він не виключив і якихось випробувань, під час яких безпілотник потрапив не в ту зону.
– Могли бути якісь випробування, в нас є полігони практично поряд із Києвом. Чи такий випадок, що він просто потрапив у зону, – вважає Романенко.
Як відомо, увечері 4 травня над Києвом було знищено ударний безпілотник Bayraktar TB2, який втратив керування під час планового польоту. Внаслідок падіння уламків БпЛА жертв і постраждалих не було.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников