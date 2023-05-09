Нічна атака дронів на Київ: Міноборони показало потужну роботу ППО
Міністерство оборони України показало роботу протиповітряної оборони у Києві під час сьогоднішньої масованої атаки дронами-камікадзе Shahed.
Відповідне відео з’явилося на сторінці відомства у Twitter.
– Вночі було збито 35 із 35 російських безпілотників! 30 з них були націлені на Київ. У цей День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні сучасні нацисти – росіяни – знищують мирні міста. Імперія, про яку вони мріють, зникне назавжди. Так само, як і її попередники, – йдеться в описі до відео.
Нагадаємо, що вночі проти 8 травня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе Shahed, всі ворожі цілі було збито силами ППО.
У Святошинському районі Києва уламки безпілотника пошкодили житловий будинок, постраждали п’ятеро людей.
Внаслідок повторних вибухів уламки дрона упали також на двоповерхову будівлю в цьому районі.
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв, Тетяна Висоцька