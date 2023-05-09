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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Нічна атака дронів на Київ: Міноборони показало потужну роботу ППО

робота ППО у Києві

Міністерство оборони України показало роботу протиповітряної оборони у Києві під час сьогоднішньої масованої атаки дронами-камікадзе Shahed.

Відповідне відео з’явилося на сторінці відомства у Twitter.

– Вночі було збито 35 із 35 російських безпілотників! 30 з них були націлені на Київ. У цей День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні сучасні нацисти – росіяни – знищують мирні міста. Імперія, про яку вони мріють, зникне назавжди. Так само, як і її попередники, – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, що вночі проти 8 травня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе Shahed, всі ворожі цілі було збито силами ППО.

У Святошинському районі Києва уламки безпілотника пошкодили житловий будинок, постраждали п’ятеро людей.

Внаслідок повторних вибухів уламки дрона упали також на двоповерхову будівлю в цьому районі.

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Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Київ, Російська агресія
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