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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Обмеження проїзду та огляд авто: СБУ 9 травня проведе контрдиверсійні заходи в Харкові

Обмеження проїзду та огляд авто: СБУ 9 травня проведе контрдиверсійні заходи в Харкові
Фото: СБУ

У вівторок, 9 травня, Служба безпеки України проведе контрдиверсійні заходи в одному з районів Харкова.

Про це поінформували в пресцентрі Управління СБУ в Харківській області.

Окрім співробітників спецслужби, будуть залучені органи військового управління та інші правоохоронні структури. Силовики використовуватимуть військову техніку, озброєння та радіотехнічні засоби.

Метою контрдиверсійних заходів є виявлення та затримання можливих диверсійних груп, захист жителів міста та об’єктів критичної інфраструктури.

В СБУ попередили про можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями Харкова. Крім того, силовики можуть перевіряти документи громадян та оглядати автомобілі.

СБУ закликала харків’ян із розумінням поставитися до можливих незручностей, реагувати на вимоги правоохоронців, брати з собою документи, які посвідчують особу, дотримуватися комендантської години.

Громадяни, які побачили підозрілих осіб, автомобілі, предмети, або які володіють інформацією про схрони зі зброєю, одягом, засобами зв’язку чи іншими предметами, мають негайно телефонувати в Управління СБУ (стаціонарний номер (057) 700-16-61). Також можна сфотографувати підозрілих осіб, транспорт, предмети й надіслати знімки на номер цілодобової гарячої лінії у WhatsApp (098-87-114-57).

Нещодавно СБУ затримала двох агентів РФ, які збирали розвіддані про місця базування й переміщення ЗСУ на території Краматорського району Донецької області, зокрема про бойові позиції артилерійських систем HIMARS. Одним із затриманих виявився житель Харківської області.

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Джерело: Управління СБУ в Харківській області

9 Травня, Війна в Україні, СБУ, Харків
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