У палаючому будинку на Київщині загинула 7-річна дівчинка

У Вишгородському районі на Київщині під час пожежі загинула 7-річна дитина.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, у селі Мусійки Іванківської громади сталась пожежа в житловому будинку, де перебував батько та шестеро малолітніх дітей.

– Внаслідок отруєння чадним газом загинула донька. Ймовірною причиною пожежі стала несправність електромережі, – йдеться у повідомленні.

На місці працює поліція та ДСНС.

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