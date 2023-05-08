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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У палаючому будинку на Київщині загинула 7-річна дівчинка

У палаючому будинку на Київщині загинула 7-річна дівчинка

У Вишгородському районі на Київщині під час пожежі загинула 7-річна дитина.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, у селі Мусійки Іванківської громади сталась пожежа в житловому будинку, де перебував батько та шестеро малолітніх дітей.

– Внаслідок отруєння чадним газом загинула донька. Ймовірною причиною пожежі стала несправність електромережі, – йдеться у повідомленні.

На місці працює поліція та ДСНС.

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У палаючому будинку на Київщині загинула 7-річна дівчинка

Вишгород, Київська область, Нацполіція
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