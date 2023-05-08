У палаючому будинку на Київщині загинула 7-річна дівчинка
У Вишгородському районі на Київщині під час пожежі загинула 7-річна дитина.
Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
За його словами, у селі Мусійки Іванківської громади сталась пожежа в житловому будинку, де перебував батько та шестеро малолітніх дітей.
– Внаслідок отруєння чадним газом загинула донька. Ймовірною причиною пожежі стала несправність електромережі, – йдеться у повідомленні.
На місці працює поліція та ДСНС.
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв