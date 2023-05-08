В Україні триває війна дронів, авіація відійшла на другий план – експерт

Повномасштабна війна в Україні фактично є “війною дронів”. Роль бойової авіації в ній відійшла на другий план.

Про це розповів авіаційний експерт Валерій Романенко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він нагадав, що раніше неможливо було уявити наступ без участі бойових літаків. А зараз Збройні сили України провели успішні контрнаступальні операції на Харківщині та Херсонщині практично без участі авіації.

Романенко уточнив, що з появою великої кількості зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) фронтова авіація фактично втратила колишню вагу на полі бою.

– Класична фронтова авіація з появою великої кількості ЗРК втратила своє значення. Ми, навіть маючи застарілі літаки та радянські ЗРК, тримаємо російську авіацію за лінією фронту, вони навіть не перелітають. І це вже триває понад рік, десь із квітня минулого року, – заявив експерт.

За його словами, в Україні дійсно відбувається війна XXI століття, в якій велике значення має інформаційна складова. Йдеться про детальний збір даних із поля бою за допомогою дронів, які постійно, в режимі реального часу перебувають над лінією фронту.

Романенко зазначив, що в Україні є спеціальна система, яка надає інформацію з фронту, зібрану від багатьох безпілотників. Завдяки цьому будь-який командир навіть на рівні взводу може бачити на планшеті дані, “що діється перед ним на глибині кількох, а інколи навіть кількох десятків кілометрів”.

Експерт наголосив, що саме це відрізняє війну в Україні від тих, які були раніше.

– Це війна дронів фактично. На другий план відійшла класична авіація. Причому таку кількість дронів, яку зараз застосовують, ніхто навіть під час вірмено-азербайджанської війни не уявляв, – додав Валерій Романенко.

На думку австрійського воєнного аналітика Томаса Купера, передача Україні сучасних винищувачів не допоможе змінити ситуацію на фронті. Натомість потрібно більше артилерії.

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