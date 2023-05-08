Злетів МіГ-31К – носій Кинджала: Ігнат про причину масштабної тривоги 8 травня
Масштабна повітряна тривога в Україні 8 травня була оголошена через виліт російського літака МіГ-31К, який є носієм балістичної ракети Кинджал.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу в Media Center Ukraine.
– В небі літак МіГ-31К, який є носієм Кинджала. Хочу нагадати, що недостатньо у нас систем Patriot, які можуть захистити українське небо від такого типу озброєння. Це аеробалістична ракета, яка може летіти дуже швидко і точно. Тому загроза є всій державі, тому по всій Україні повітряна тривога, – сказав Ігнат.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 438-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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