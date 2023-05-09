Азербайджан та Україна: найдорожча ціна російських мін – загибель дітей
Територія України та азербайджанського Карабаху – одні з найбільш забруднених боєприпасами у світі. Мінне ураження не обирає жертв за віком, серед загиблих і скалічених від російських мін – невинні діти.
Фокус порівнює трагічні випадки з двох держав.
– Данило був життєрадісним, любив майструвати, малювати, займатися спортом, – згадує дідусь 11-річного Данила Харченка з Чернігівської області.
До початку повномасштабної російської агресії хлопчик навчався у 5-му класі. У березні минулого року вони разом із мамою та 14-річним братом Богданом спробували на машині врятуватися від озвірілих окупантів.
На трасі Чернігів – Київ автомобіль підірвався на російській міні: діти згоріли, їхню маму вибуховою хвилею викинуло з машини, вона теж загинула.
Майже за рік до цього, у червні 2021 року, інший 11-річний хлопчик, Гісмет Байрамов, який жив у селі Кельбаджарського району Азербайджану, вийшов з дому на пошуки зниклих батьківських коней. Він виріс у фермерській сім’ї, тому таке заняття було для нього не новим.
Але цього разу хлопчик додому не повернувся. Шукали його майже три місяці. До кінця вересня сапери виявили фрагменти тіла Гісмета у гірській місцевості, неподалік від села.
Місцевість була замінована вірменськими військами під час відступу з цього району в листопаді 2020 року. Тоді Азербайджан звільнив основну частину своїх територій, які 30 років перебували під окупацією. Але в Кельбаджарському районі боїв не було – війська Вірменії відступили звідти добровільно після поразки.
– Міни були встановлені там під час виведення Збройних сил Вірменії з Кельбаджарського району, – пояснив представник Азербайджану Яшар Алієв на засіданні Ради безпеки ООН.
Трагічні долі Данила та Гісмета є підтвердженням спільності України й Азербайджану у протистоянні зовнішньої агресії, загрозам проросійського сепаратизму та мінного тероризму.
– Після повномасштабного російського вторгнення Україна перетворилася на найбільш забруднену мінами, бомбами та снарядами країну Європи, – заявив прем’єр-міністр Шмигаль.
Так само, але про Азербайджан, говорив і президент республіки Ільхам Алієв.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников