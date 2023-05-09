Азербайджан та Україна: найдорожча ціна російських мін – загибель дітей

Територія України та азербайджанського Карабаху – одні з найбільш забруднених боєприпасами у світі. Мінне ураження не обирає жертв за віком, серед загиблих і скалічених від російських мін – невинні діти.

Фокус порівнює трагічні випадки з двох держав.

– Данило був життєрадісним, любив майструвати, малювати, займатися спортом, – згадує дідусь 11-річного Данила Харченка з Чернігівської області.

До початку повномасштабної російської агресії хлопчик навчався у 5-му класі. У березні минулого року вони разом із мамою та 14-річним братом Богданом спробували на машині врятуватися від озвірілих окупантів.

На трасі Чернігів – Київ автомобіль підірвався на російській міні: діти згоріли, їхню маму вибуховою хвилею викинуло з машини, вона теж загинула.

Майже за рік до цього, у червні 2021 року, інший 11-річний хлопчик, Гісмет Байрамов, який жив у селі Кельбаджарського району Азербайджану, вийшов з дому на пошуки зниклих батьківських коней. Він виріс у фермерській сім’ї, тому таке заняття було для нього не новим.

Але цього разу хлопчик додому не повернувся. Шукали його майже три місяці. До кінця вересня сапери виявили фрагменти тіла Гісмета у гірській місцевості, неподалік від села.

Місцевість була замінована вірменськими військами під час відступу з цього району в листопаді 2020 року. Тоді Азербайджан звільнив основну частину своїх територій, які 30 років перебували під окупацією. Але в Кельбаджарському районі боїв не було – війська Вірменії відступили звідти добровільно після поразки.

– Міни були встановлені там під час виведення Збройних сил Вірменії з Кельбаджарського району, – пояснив представник Азербайджану Яшар Алієв на засіданні Ради безпеки ООН.

Трагічні долі Данила та Гісмета є підтвердженням спільності України й Азербайджану у протистоянні зовнішньої агресії, загрозам проросійського сепаратизму та мінного тероризму.

– Після повномасштабного російського вторгнення Україна перетворилася на найбільш забруднену мінами, бомбами та снарядами країну Європи, – заявив прем’єр-міністр Шмигаль.

Так само, але про Азербайджан, говорив і президент республіки Ільхам Алієв.

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