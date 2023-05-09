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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Британія готується передати Україні ракети дальнього радіусу дії – WP

ракетні удари ракета

Велика Британія, ймовірно, готова надіслати Києву ракети з дальністю дії до 300 км.

Про це повідомляє The Washington Post.

Так, в оголошенні про закупівлі, опублікованому 2 травня Міжнародним фондом підтримки України (IFU), куди входить група країн північної Європи, Міноборони Великої Британії попросило “висловити зацікавленість” у наданні ударних засобів з дальністю дії до 300 кілометрів. У повідомленні також було прохання надати відповіді протягом трьох днів.

За словами британського чиновника, який відмовився підтвердити тип, терміни або кількість розглянутої зброї, остаточного рішення ухвалено ще не було.

– Але це повідомлення є суттєвим кроком до того, щоб Велика Британія сама почала постачати такі боєприпаси. Запитувані технічні характеристики і можливості близько відповідають крилатим ракетам повітряного базування Storm Shadow, – вказує WP.

Зазначено, що ракети Storm Shadows можуть бути встановлені на українських винищувачах радянського виробництва і досягати території РФ.

Україна вже давно просить Захід надати їй ракети більшої дальності, стверджуючи, що така зброя може змінити хід війни, дозволивши ЗСУ атакувати російські командні центри, лінії постачання, склади боєприпасів і палива в глибині Криму, а також на інших захоплених Росією територіях.

Раніше агентство Associated Press повідомило, що США сьогодні оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 млрд.

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Джерело: The Washington Post
Війна в Україні, Велика Британія, Ракета
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