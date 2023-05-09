Карта бойових дій на 09.05.2023 – ситуація на фронті

Сили оборони України відбивають атаки російських окупантів, які всі сили кидають на наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Найбільш важкі бої точаться за Бахмут та Мар’їнку Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 09.05.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 440-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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