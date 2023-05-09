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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 09.05.2023 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України відбивають атаки російських окупантів, які всі сили кидають на наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Найбільш важкі бої точаться за Бахмут та Мар’їнку Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 09.05.2023

Карта бойових дій 8 травня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 440-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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