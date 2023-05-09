На Київщині було збито всі повітряні цілі, уламками пошкоджений будинок – ОВА
У вівторок, 9 травня, російські війська атакували Київську область. Завдяки роботі ППО було збито всі повітряні цілі.
Про це повідомив глава Київської ОВА Руслан Кравченко.
Зазначено, що фактів влучань в області не зафіксовано. Загиблих чи постраждалих також немає.
– Водночас в одній із громад Київщини внаслідок збиття ракети уламками пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку. Загоряння було оперативно ліквідовано. Мешканці будинку не постраждали, – йдеться у повідомленні.
Також внаслідок падіння уламків ракети незначних пошкоджень зазнала прибудинкова споруда.
Глава ОВА додав, що у короткі строки буде проведено оцінку завданих збитків для подальшого оперативного відновлення будинку.
Уночі проти 9 травня за дві хвилі обстрілу України російські окупанти випустили 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних сил Збройних сил України спільно із складовими Сил оборони України.
Фото: Андрій Нєбитов
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