На Київщині було збито всі повітряні цілі, уламками пошкоджений будинок – ОВА

У вівторок, 9 травня, російські війська атакували Київську область. Завдяки роботі ППО було збито всі повітряні цілі.

Про це повідомив глава Київської ОВА Руслан Кравченко.

Зазначено, що фактів влучань в області не зафіксовано. Загиблих чи постраждалих також немає.

– Водночас в одній із громад Київщини внаслідок збиття ракети уламками пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку. Загоряння було оперативно ліквідовано. Мешканці будинку не постраждали, – йдеться у повідомленні.

Також внаслідок падіння уламків ракети незначних пошкоджень зазнала прибудинкова споруда.

Глава ОВА додав, що у короткі строки буде проведено оцінку завданих збитків для подальшого оперативного відновлення будинку.

Уночі проти 9 травня за дві хвилі обстрілу України російські окупанти випустили 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних сил Збройних сил України спільно із складовими Сил оборони України.

Фото: Андрій Нєбитов

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