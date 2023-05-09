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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Нацгвардієць з Ігли збив над Києвом крилату ракету Х-55

Збита 9 травня над Києвом ракета

Завдяки майстерній роботі мобільної вогневої групи Нацгвардії з переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла вдалося збити одну з крилатих ракет Х-55, випущених РФ по Києву вночі 9 травня.

– Під час сигналу повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи НГУ висунувся на свою позицію. Вже за короткий час було отримано інформацію про наближення повітряної цілі. Гвардієць захопив ціль і здійснив пуск із ПЗРК Ігла, в результаті чого вдалося збити ворожу крилату ракету Х-55, – уточнили в Нацгвардії.

Уламки збитої ракети згодом виявили на території населеного пункту в одному із районів Київської області. Внаслідок їхнього падіння є часткові руйнування цивільної інфраструктури, проте з людей ніхто не постраждав.

За даними КМВА, 9 травня в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та  знищено близько 15 ворожих повітряних цілей , зокрема ракети типу Х-101 (Х-555).

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Збита 9 травня над Києвом ракета

Фото: Нацгвардія

Війна в Україні, Київ, Київська область, Нацгвардія, Ракета, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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