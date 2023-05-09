Нацгвардієць з Ігли збив над Києвом крилату ракету Х-55
Завдяки майстерній роботі мобільної вогневої групи Нацгвардії з переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла вдалося збити одну з крилатих ракет Х-55, випущених РФ по Києву вночі 9 травня.
– Під час сигналу повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи НГУ висунувся на свою позицію. Вже за короткий час було отримано інформацію про наближення повітряної цілі. Гвардієць захопив ціль і здійснив пуск із ПЗРК Ігла, в результаті чого вдалося збити ворожу крилату ракету Х-55, – уточнили в Нацгвардії.
Уламки збитої ракети згодом виявили на території населеного пункту в одному із районів Київської області. Внаслідок їхнього падіння є часткові руйнування цивільної інфраструктури, проте з людей ніхто не постраждав.
За даними КМВА, 9 травня в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено близько 15 ворожих повітряних цілей , зокрема ракети типу Х-101 (Х-555).
Фото: Нацгвардія
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников