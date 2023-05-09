Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Піднявся густий стовп диму. У Києві на території недобудови сталась пожежа

Піднявся густий стовп диму. У Києві на території недобудови сталась пожежа
Фото: ДСНС

Вранці у вівторок, 9 травня, в Києві спалахнула пожежа на території житлового комплексу Family & Friends. У небо піднялись густі стовпи диму.

Про це повідомляє ДСНС.

– Надійшло повідомлення про сильне задимлення на території недобудови по вул. Новопольовій, 2, що у Солом’янському районі столиці. Після прибуття було встановлено, що горить пінопласт на площі близько 70 -100 кв.м, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що пожежу оперативно ліквідовано. Жертв та постраждалих наразі немає.

Піднявся густий стовп диму. У Києві на території недобудови сталась пожежа
Піднявся густий стовп диму. У Києві на території недобудови сталась пожежа
Піднявся густий стовп диму. У Києві на території недобудови сталась пожежа
Піднявся густий стовп диму. У Києві на території недобудови сталась пожежа
Піднявся густий стовп диму. У Києві на території недобудови сталась пожежа
Піднявся густий стовп диму. У Києві на території недобудови сталась пожежа

 

Читайте також
Готували теракти проти командування ЗСУ: на Запоріжжі затримали агентів ФСБ
Затримання агентів РФ у Запоріжжі

Джерело: ДСНС
ДСНС, Київ, Пожежа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Куди впали уламки збитих ракет: в ОП уточнили наслідки повітряної атаки 9 травня
Збита 9 травня над Києвом ракета
Найкраще місце для відзначення Дня Європи – Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва
Урсула фон дер Ляєн у Києві 9 травня 2023
Знищено близько 15 ракет – КМВА про обстріл Києва 9 травня
Обстріл Києва 9 травня 2023
Нічна атака дронів на Київ: Міноборони показало потужну роботу ППО
робота ППО у Києві
У Києві пролунав вибух без повітряної тривоги: в ОВА пояснили причину
вибух
Відео
Суспільство
Чорна сторона перемоги – це горе і величезні втрати: День пам’яті та примирення в історії

8 травня в Україні – День пам'яті та примирення, саме 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина капітулювала. Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту остаточно встановити цю дату, а не 9 травня, Днем пам'яті та перемоги над нацизмом.

Христина Гавриш, Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (08.05.2023)
Піднявся густий стовп диму. У Києві на території недобудови сталась пожежа
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (08.05.2023)
Піднявся густий стовп диму. У Києві на території недобудови сталась пожежа
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (08.05.2023)
Піднявся густий стовп диму. У Києві на території недобудови сталась пожежа
Найстрашніше було, коли не чула плачу дитини: киянка про перші хвилини після влучання дрона
Піднявся густий стовп диму. У Києві на території недобудови сталась пожежа
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь