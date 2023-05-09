Піднявся густий стовп диму. У Києві на території недобудови сталась пожежа

Вранці у вівторок, 9 травня, в Києві спалахнула пожежа на території житлового комплексу Family & Friends. У небо піднялись густі стовпи диму.

Про це повідомляє ДСНС.

– Надійшло повідомлення про сильне задимлення на території недобудови по вул. Новопольовій, 2, що у Солом’янському районі столиці. Після прибуття було встановлено, що горить пінопласт на площі близько 70 -100 кв.м, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що пожежу оперативно ліквідовано. Жертв та постраждалих наразі немає.

Джерело : ДСНС

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