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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ракетний обстріл Куп’янська: є влучання в об’єкт інфраструктури та поранені

Ракетний обстріл Куп’янська: є влучання в об’єкт інфраструктури та поранені
Фото: Depositphotos

Росія вкотре завдала ракетного удару по Куп’янську Хараківської області. Є влучання в об’єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. На жаль, є поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, постраждали 3 людей – 2 жінки та 1 чоловік.

– Одна людина отримала допомогу на місці, 2 – госпіталізовані. На місці влучання працюють усі екстрені служби, – пише Синєгубов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 440-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Куп'янськ, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Харківська область
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