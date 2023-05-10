Ракетний обстріл Куп’янська: є влучання в об’єкт інфраструктури та поранені
Росія вкотре завдала ракетного удару по Куп’янську Хараківської області. Є влучання в об’єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. На жаль, є поранені.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередньою інформацією, постраждали 3 людей – 2 жінки та 1 чоловік.
– Одна людина отримала допомогу на місці, 2 – госпіталізовані. На місці влучання працюють усі екстрені служби, – пише Синєгубов.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 440-ву добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников