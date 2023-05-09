РФ продовжує атакувати Кізомис, знищено фельдшерський пункт – Херсонська ОВА
У вівторок, 9 травня, російські окупанти знову обстріляли Кізомис Херсонської області. У результаті атаки знищено фельдшерський пункт.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
– Російська артилерія продовжує атакувати Кізомис Білозерської громади. Внаслідок чергового обстрілу у селі знищено фельдшерський пункт. На щастя, мирні люди не постраждали, – йдеться у повідомленні.
Минулої доби окупанти здійснили 46 обстрілів Херсонщини.
Влучили у житлові квартали населених пунктів області, а також у будівлі школи, амбулаторії, будинку-інтернату для людей похилого віку та приміщення сільської ради. 14 осіб дістали поранення, серед них 9-річна дитина.
Як заявила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, росіяни атакують населені пункти Херсонщини, тому що бояться контрнаступу ЗСУ.
Під ударами постійно перебувають Херсонський і Бериславський райони, саме місто Берислав, Херсон, Кізомис.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников