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Валентина Чорна, редакторка стрічки

РФ продовжує атакувати Кізомис, знищено фельдшерський пункт – Херсонська ОВА

снаряд артилерія

У вівторок, 9 травня, російські окупанти знову обстріляли Кізомис Херсонської області. У результаті атаки знищено фельдшерський пункт.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

– Російська артилерія продовжує атакувати Кізомис Білозерської громади. Внаслідок чергового обстрілу у селі знищено фельдшерський пункт. На щастя, мирні люди не постраждали, – йдеться у повідомленні.

Минулої доби окупанти здійснили 46 обстрілів Херсонщини.

Влучили у житлові квартали населених пунктів області, а також у будівлі школи, амбулаторії, будинку-інтернату для людей похилого віку та приміщення сільської ради. 14 осіб дістали поранення, серед них 9-річна дитина.

Як заявила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, росіяни атакують населені пункти Херсонщини, тому що бояться контрнаступу ЗСУ.

Під ударами постійно перебувають Херсонський і Бериславський райони, саме місто Берислав, Херсон, Кізомис.

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Війна в Україні, Російська агресія, Херсонська область
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