Шольц виступає за ідею розширення ЄС, зокрема, і членства України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц просуватиме ідею реформування та розширення Євросоюзу.

Про це він заявив під час виступу в Європарламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

– Для того, щоб посісти гідне місце у світі майбутнього – не вище і не нижче інших країн і регіонів, але на одному рівні з іншими, – ЄС має змінитися. Ми потребуємо нового геополітичного ЄС, розширеного, реформованого, модернізованого, – сказав він.

Шольц нагадав, що Євросоюз зробив вибір на користь “великої Європи” та запропонував країнам Західних Балкан, Україні, Молдові, а у майбутньому і Грузії перспективу членства.

– Ми сказали: ви належите Європі, ми хочемо, щоб ви були частиною ЄС. Йдеться не про альтруїзм, а про довіру та економічну доцільність. А також про довготривале забезпечення миру в Європі в часи змін після російської агресії. Геополітична Європа має тримати свою обіцянку безпосереднім сусідам, – наголосив канцлер.

За його словами, розширений ЄС має бути реформованим, тому Німеччина пропагуватиме в Європейській раді ці реформи. Зокрема, запровадження принципу голосування кваліфікованою більшістю при ухваленні більшої кількості рішень.

– Реформування є вимогою часу, а модернізація системи голосування – центральним питанням і передумовою успішного розширення. Лише у пошуку компромісів ЄС буде більш дієвим, – наголосив Шольц.

Водночас канцлер Німеччини закликав не дозволяти іншим державам розколоти ЄС. Він підкреслив, що Європа майбутнього має будуватися з урахуванням уроків війни РФ проти України, адже Європа рідко була більш згуртованою, ніж зараз.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європейський Союз не повинен бути наляканий демонстрацією військової сили РФ, а має продовжувати підтримувати Україну.

Джерело : Укрінформ

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