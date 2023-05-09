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Валентина Чорна, редакторка стрічки

США надають Україні пакет військової допомоги на $1,2 млрд – Пентагон

Пентагон
Фото: Depositphotos

Сполучені Штати Америки надають Україні новий пакет військової допомоги на $1,2 млрд.

Про це повідомили у Пентагоні.

До нового пакету допомоги увійдуть:

  • додаткові системи ППО та боєприпаси для них;
  • обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів ППО;
  • боєприпаси для боротьби з БПЛА;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм;
  • послуги комерційних супутникових зображень;
  • навчання, технічне обслуговування та загальна підтримка.

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