Валентина Чорна, редакторка стрічки
США надають Україні пакет військової допомоги на $1,2 млрд – Пентагон
Сполучені Штати Америки надають Україні новий пакет військової допомоги на $1,2 млрд.
Про це повідомили у Пентагоні.
До нового пакету допомоги увійдуть:
- додаткові системи ППО та боєприпаси для них;
- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів ППО;
- боєприпаси для боротьби з БПЛА;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- послуги комерційних супутникових зображень;
- навчання, технічне обслуговування та загальна підтримка.
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