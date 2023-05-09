У Київському водосховищі спливло тіло льотчика РФ, який бомбив Україну
9 травня у Київському водосховищі знайдено тіло збитого командира російського вертольота, який бомбардував Україну.
Про це повідомили у МВС України та начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Тіло льотчика спливло сьогодні на березі Київського водосховища у Вишгороді.
– Льотчик Ігор сплив, мабуть, відсвяткувати 9 травня. Щось не сиділося йому вдома. “Свято – це святе!”. Гарний приклад для всіх росіян. Краще сидіти вдома, аніж ставати співучасниками воєнних злочинів, — повідомив Нєбитов.
У МВС України зазначили, що ліквідованим окупантом є пілот вертольота Мі-24.
– Правоохоронці встановили, що загиблим є російський військовослужбовець, про що свідчать форма та нагрудний шеврон. Також було виявлено пам’ятку пілота вертольота Мі-24, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що за 440 днів повномасштабної війни українські військові знищили вже понад 195 тис. російських окупантів.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников