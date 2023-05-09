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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Київському водосховищі спливло тіло льотчика РФ, який бомбив Україну

У Київському водосховищі спливло тіло льотчика РФ, який бомбив Україну
Фото: МВС

9 травня у Київському водосховищі знайдено тіло збитого командира російського вертольота, який бомбардував Україну.

Про це повідомили у МВС України та начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Тіло льотчика спливло сьогодні на березі Київського водосховища у Вишгороді.

– Льотчик Ігор сплив, мабуть, відсвяткувати 9 травня. Щось не сиділося йому вдома. “Свято – це святе!”. Гарний приклад для всіх росіян. Краще сидіти вдома, аніж ставати співучасниками воєнних злочинів, — повідомив Нєбитов.

У МВС України зазначили, що ліквідованим окупантом є пілот вертольота Мі-24.

У Київському водосховищі спливло тіло льотчика РФ, який бомбив Україну
У Київському водосховищі спливло тіло льотчика РФ, який бомбив Україну
У Київському водосховищі спливло тіло льотчика РФ, який бомбив Україну
У Київському водосховищі спливло тіло льотчика РФ, який бомбив Україну

– Правоохоронці встановили, що загиблим є російський військовослужбовець, про що свідчать форма та нагрудний шеврон. Також було виявлено пам’ятку пілота вертольота Мі-24, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за 440 днів повномасштабної війни українські військові знищили вже понад 195 тис. російських окупантів.

Армія Росії, Війна в Україні, Київ, Російська агресія
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