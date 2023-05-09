У Міноборони Туреччини повідомили, коли пройдуть переговори щодо зернової угоди
Переговори щодо продовження зернової угоди делегацій Туреччини, України, ООН та Росії заплановані на 10-11 травня у Стамбулі.
Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини, пише Anadolu.
За даними турецького оборонного відомства, до програми переговорів включено багатосторонні та двосторонні зустрічі.
– Запланований обмін думками щодо ефективної та безпечної роботи зернового коридору, обговорюватиметься питання продовження зернової угоди, яка має особливе значення для країн, що потребують продовольства, – сказано в повідомленні.
Окремо обговорюватиметься питання безпечного повернення торгових судів Туреччини та їхніх команд, які заблоковані в портах України після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Нагадаємо, що 6 травня представники Спільного координаційного центру (СКЦ) Росії, України, Туреччини та ООН не змогли досягти угоди про продовження експорту українського зерна з портів Чорного моря.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников