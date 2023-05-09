У Міноборони Туреччини повідомили, коли пройдуть переговори щодо зернової угоди

Переговори щодо продовження зернової угоди делегацій Туреччини, України, ООН та Росії заплановані на 10-11 травня у Стамбулі.

Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини, пише Anadolu.

За даними турецького оборонного відомства, до програми переговорів включено багатосторонні та двосторонні зустрічі.

– Запланований обмін думками щодо ефективної та безпечної роботи зернового коридору, обговорюватиметься питання продовження зернової угоди, яка має особливе значення для країн, що потребують продовольства, – сказано в повідомленні.

Окремо обговорюватиметься питання безпечного повернення торгових судів Туреччини та їхніх команд, які заблоковані в портах України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, що 6 травня представники Спільного координаційного центру (СКЦ) Росії, України, Туреччини та ООН не змогли досягти угоди про продовження експорту українського зерна з портів Чорного моря.

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