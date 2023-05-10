Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Війна – не голлівудський фільм: Клеверлі про швидку перемогу України

Війна – не голлівудський фільм: Клеверлі про швидку перемогу України
Фото: Getty Images

Коли Україна почне контрнаступ, не варто чекати на просту і швидку перемогу у війні.

Про це під час виступу у Вашингтоні перед членами Атлантичної ради заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

– Війна – це не голлівудський фільм, – сказав він.

Клеверлі зазначив, що Україна за час цієї війни вже перевершила всі очікування, але Британія та її союзники повинні залишатися реалістами і не втрачати рішучості на випадок, якщо Путін задумає ескалацію конфлікту.

Клеверлі дав зрозуміти, що Лондон готовий надавати Києву додаткову та ширшу військову допомогу.

– Нам потрібно привести цей конфлікт до завершення і зробити це швидко. На наш погляд Україна має перемогти, і для цього ми повинні надати їй необхідні інструменти, – сказав міністр.

При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен на конференції заявив про активну допомогу Україні  у війні та необхідність продовження зернової угоди.

Війна в Україні, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Трамп програв судову справу про сексуальні домагання і має виплатити $5 млн компенсації
Війна – не голлівудський фільм: Клеверлі про швидку перемогу України
Storm Shadow – характеристики ракет, які Україна може отримати від Великої Британії
Ракета
Блінкен заявив про активну допомогу Україні у війні та необхідність продовження зернової угоди
Ентоні Блінкен
Реваншизм Росії буде роздавлений, перемога – питання часу – Зеленський
Війна – не голлівудський фільм: Клеверлі про швидку перемогу України
Депортація, паспортизація та тортури: як РФ знищує українську ідентичність в окупованих регіонах
Війна – не голлівудський фільм: Клеверлі про швидку перемогу України
Відео
Інтенсивність боїв на передовій зросла: до чого готуються ЗСУ

Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.

Костянтин Мельников
Як Україна повертає Києво-Печерську лавру та в якому стані залишає її УПЦ МП
лавра Київ
250 млн фунтів і церемонія в жовто-синіх тонах: як відбулася коронація Чарльза III у Британії
Чарльз III
Чорна сторона перемоги – це горе і величезні втрати: День пам’яті та примирення в історії
Війна – не голлівудський фільм: Клеверлі про швидку перемогу України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (08.05.2023)
Війна – не голлівудський фільм: Клеверлі про швидку перемогу України
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь