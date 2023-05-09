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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Війна проти України пішла не за планом Кремля – Держдеп США про атаки на мирні міста

Зруйнована ракетним ударом багатоповерхівка в Умані

У Держдепі США заявили, що війна проти України пішла не за планом Кремля, тому окупанти вдаються до обстрілів мирних міст.

Про це під час брифінгу сказав заступник речника Держдепу Ведант Пател.

– Це ще один рядок у довгому списку проявів російської агресії проти України. Такі акції та діяльність є цілковито неприпустимими, — наголосив він.

За словами Патела, війна пішла не так, як уявляв російський диктатор Володимир Путін, тому РФ обстрілює цивільне населення, кидає на фронт в’язнів та обирає ескалацію замість того, щоб вийти з України та зупинити непотрібні смерті.

Він наголосив, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть українських партнерів.

Раніше агентство Associated Press з посиланням на американських офіційних осіб повідомило, що сьогодні, 9 травня, США оголосять про новий пакет військової допомоги на $1,2 млрд.

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