Війна проти України пішла не за планом Кремля – Держдеп США про атаки на мирні міста

У Держдепі США заявили, що війна проти України пішла не за планом Кремля, тому окупанти вдаються до обстрілів мирних міст.

Про це під час брифінгу сказав заступник речника Держдепу Ведант Пател.

За словами Патела, війна пішла не так, як уявляв російський диктатор Володимир Путін, тому РФ обстрілює цивільне населення, кидає на фронт в’язнів та обирає ескалацію замість того, щоб вийти з України та зупинити непотрібні смерті.

Він наголосив, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть українських партнерів.

