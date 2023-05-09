Є лише одна людина, яка несе відповідальність: Сунак про заяву Путіна щодо “війни проти РФ”
За незаконну та неспровоковану повномасштабну агресію проти України відповідальний лише президент Росії Володимир Путін.
Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
До слова, так британський прем’єр відреагував на заяву кремлівського диктатора на параді у Москві про “війну проти Росії”.
– Є лише одна людина, яка несе відповідальність за незаконне і неспровоковане вторгнення в Україну, і це президент Путін. Злочини, які вчиняються, жахливі. Страждання, яких зазнає український народ, жахливі, – наголосив Сунак.
Він зауважив, що Лондон залишається непохитним у підтримці народу України в цій агресії:
– Це те, що я і Сполучене Королівство продовжуватимемо робити.
Нагадаємо, що 9 травня на параді у Москві Путін заявив про начебто розв’язану проти Росії війну. Він наголосив, що “ціллю противника” Росії є її розвал. Президент РФ звинуватив Захід, що той начебто “стверджує про свою винятковість, провокує конфлікти, сіє ненависть, знищує сімейні цінності, щоб і надалі нав’язувати народам свою волю”.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников