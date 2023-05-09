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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Є лише одна людина, яка несе відповідальність: Сунак про заяву Путіна щодо “війни проти РФ”

Ріші Сунак
Фото: Getty Images

За незаконну та неспровоковану повномасштабну агресію проти України відповідальний лише президент Росії Володимир Путін.

Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

До слова, так британський прем’єр відреагував на заяву кремлівського диктатора на параді у Москві про “війну проти Росії”.

– Є лише одна людина, яка несе відповідальність за незаконне і неспровоковане вторгнення в Україну, і це президент Путін. Злочини, які вчиняються, жахливі. Страждання, яких зазнає український народ, жахливі, – наголосив Сунак.

Він зауважив, що Лондон залишається непохитним у підтримці народу України в цій агресії:

– Це те, що я і Сполучене Королівство продовжуватимемо робити.

Нагадаємо, що 9 травня на параді у Москві Путін заявив про начебто розв’язану проти Росії війну. Він наголосив, що “ціллю противника” Росії є її розвал. Президент РФ звинуватив Захід, що той начебто “стверджує про свою винятковість, провокує конфлікти, сіє ненависть, знищує сімейні цінності, щоб і надалі нав’язувати народам свою волю”.

Джерело: The Telegraph
Війна в Україні, Велика Британія, Володимир Путін, Ріші Сунак
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